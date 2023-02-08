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Сергей Лавров впервые посетил Мали

Присутствие России в регионе важно в условиях разрыва отношений с ЕС
Илья Лакстыгал
Пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во второй раз с начала года отправился в турне по Африке, куда он прибыл после визита в Ирак. 7 февраля Лавров прибыл в столицу Мали Бамако, следующей остановкой станет соседняя Мавритания, затем российский министр посетит Судан.

Лавров встретился с возглавляющим страну с 2021 г. президентом переходного периода Мали полковником Ассими Гойтой и провел переговоры с министром иностранных дел Аблулайей Диопом. Бамако выступает против международных экономических санкций в отношении с Россией в связи с конфликтом на Украине, заявил малийский министр. Издание Jeune Afrique отметило, что визит Лаврова «очень символичная поездка, призванная отметить двусторонние отношения между Бамако и Москвой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных