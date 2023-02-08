Сергей Лавров впервые посетил Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во второй раз с начала года отправился в турне по Африке, куда он прибыл после визита в Ирак. 7 февраля Лавров прибыл в столицу Мали Бамако, следующей остановкой станет соседняя Мавритания, затем российский министр посетит Судан.