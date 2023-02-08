Сергей Лавров впервые посетил Мали

Сергей Лавров впервые посетил МалиПрисутствие России в регионе важно в условиях разрыва отношений с ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во второй раз с начала года отправился в турне по Африке, куда он прибыл после визита в Ирак. 7 февраля Лавров прибыл в столицу Мали Бамако, следующей остановкой станет соседняя Мавритания, затем российский министр посетит Судан.
Лавров встретился с возглавляющим страну с 2021 г. президентом переходного периода Мали полковником Ассими Гойтой и провел переговоры с министром иностранных дел Аблулайей Диопом. Бамако выступает против международных экономических санкций в отношении с Россией в связи с конфликтом на Украине, заявил малийский министр. Издание Jeune Afrique отметило, что визит Лаврова «очень символичная поездка, призванная отметить двусторонние отношения между Бамако и Москвой».
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