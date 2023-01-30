Чем Россия займется в Сахеле

Чем Россия займется в СахелеБуркина-Фасо стала очередным государством Африки, перешедшим под влияние РФ
На прошедшей неделе в Африке происходили значимые события, связанные с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Эритрею, ЮАР, Анголу и Эсватини (бывший Свазиленд), где говорил о традиционной дружбе между Россией и африканскими странами и предупреждал африканцев о стремлении Запада восстановить колониальную зависимость Черного континента.
Одновременно приближался к развязке конфликт между правительством Буркина-Фасо и Парижем. Военное правительство Уагадугу потребовало от Франции вывести свой воинский контингент. Всё это происходило под аккомпанемент антифранцузских демонстраций, участники которых скандировали «Нет – Франции, да – России!» и размахивали российскими флагами. Так «Страна достойных людей» (перевод названия Буркина-Фасо), вслед за Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Мали перешла из сферы влияния Франции в зону российского влияния.