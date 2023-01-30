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Чем Россия займется в Сахеле

Буркина-Фасо стала очередным государством Африки, перешедшим под влияние РФ
Евгений Трифонов , политолог

На прошедшей неделе в Африке происходили значимые события, связанные с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Эритрею, ЮАР, Анголу и Эсватини (бывший Свазиленд), где говорил о традиционной дружбе между Россией и африканскими странами и предупреждал африканцев о стремлении Запада восстановить колониальную зависимость Черного континента.

Одновременно приближался к развязке конфликт между правительством Буркина-Фасо и Парижем. Военное правительство Уагадугу потребовало от Франции вывести свой воинский контингент. Всё это происходило под аккомпанемент антифранцузских демонстраций, участники которых скандировали «Нет – Франции, да – России!» и размахивали российскими флагами. Так «Страна достойных людей» (перевод названия Буркина-Фасо), вслед за Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Мали перешла из сферы влияния Франции в зону российского влияния.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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