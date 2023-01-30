Чем Россия займется в Сахеле

Одновременно приближался к развязке конфликт между правительством Буркина-Фасо и Парижем. Военное правительство Уагадугу потребовало от Франции вывести свой воинский контингент. Всё это происходило под аккомпанемент антифранцузских демонстраций, участники которых скандировали «Нет – Франции, да – России!» и размахивали российскими флагами. Так «Страна достойных людей» (перевод названия Буркина-Фасо), вслед за Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Мали перешла из сферы влияния Франции в зону российского влияния.