Захарова: в странах Африки растет понимание сущности киевского режима
Нигер стал второй африканской страной, разорвавшей дипотношения с Украиной, это наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «РИА Новости».
«В документе решительно осуждаются преднамеренные враждебные акты режима (Владимира) Зеленского в "поддержку международного терроризма", "вопиющее нарушение" Устава ООН»,- сказала дипломат.
Она добавила, что подчеркивается сознательный выбор Украины помогать террористам в условиях, когда мировое сообщество «отстаивает необходимость бороться с этим злом».
Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной 6 августа, в день начала атаки украинской армии на границу в Курской области. Национальный совет обвинил Киев в «поддержке террористических группировок».
Днем ранее, 5 августа, дипотношения с Украиной разорвала Мали. Власти страны считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и представляют собой поддержку международного терроризма.
МИД Украины назвал решение Нигера о разрыве дипломатических отношений с Украиной обидным и отметил, что обвинения страны в адрес Украины «не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и не соответствующими действительности».