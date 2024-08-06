СМИ: Нигер разрывает дипотношения с Украиной
5 августа дипотношения с Украиной также разорвала Мали. Представитель малийского переходного правительства полковник Абдулай Майга пояснил, что это произошло из-за того, что украинская военная разведка якобы признала поддержку коалиции повстанцев-туарегов (полукочевая этническая группа, проживающая в регионе вокруг Сахары). В конце июля повстанцы атаковали колонну малийской армии (FAM) и поддерживавших ее бойцов ЧВК «Вагнер», которые понесли значительные потери. МИД Украины отверг обвинения Мали.
В июле Le Monde со ссылкой на заявление лидеров стран по итогам саммита Альянса государств Сахеля (АЕS) сообщил, что власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать конфедерацию. Это решение стало сигналом их разрыва с членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC), отмечает издание. В сентябре прошлого года Мали, Нигер и Буркина-Фасо также подписали пакт о коллективной обороне.