Как Украина оказалась в конфликте с властями стран Западной Африки

Как Украина оказалась в конфликте с властями стран Западной АфрикиВ Киеве похвастались помощью повстанцам в Мали, а теперь ее отрицают
О разрыве отношений с Украиной из-за того, что ее военная разведка признала поддержку коалиции повстанцев-туарегов (полукочевая этническая группа, проживающая в регионе вокруг Сахары), заявил в ночь на 5 августа представитель малийского переходного правительства полковник Абдулай Майга. В конце июля повстанцы атаковали колонну малийской армии (FAM) и поддерживавших ее бойцов ЧВК «Вагнер», которые понесли значительные потери.
Источником дипломатического скандала стал комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрея Юсова, опубликованный 29 июля украинским телевидением «Суспильне». Юсов заявил, что Украина предоставила туарегам помощь для нападения на ЧВК «Вагнер» и малийские правительственные силы.
«Повстанцы получили всю необходимую им информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности – вы увидите больше об этом в будущем», – добавил он.
Майга в своем заявлении отметил, что его правительство было шокировано сообщением Юсова, а действия Киева он назвал «нарушением суверенитета Мали», которые выходят «за рамки иностранного вмешательства». «Это само по себе заслуживает осуждения и представляет собой явную агрессию против Мали и означает поддержку международного терроризма», – добавил он.
Малийские власти обратили внимание также и на комментарий посла Украины в Сенегале, Гвинее, Гвинее-Бисау, Кот-д’Ивуаре и Либерии Юрия Пивоварова в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией). Там он одобрительно оценил деятельность повстанцев-туарегов в Мали. Позже сообщение было удалено.
Но в Бамако уже заявили, что планируют обратиться в международные суды и принять необходимые меры «для предотвращения любой дестабилизации в стране со стороны других африканских государств, в частности со стороны посольств Украины, с помощью террористов, маскирующихся под дипломатов».
Одним из первых заявление Юсова прокомментировал российский МИД. Украина «косвенно призналась в сотрудничестве с террористами» в регионе Сахель, сказала представитель ведомства Мария Захарова.
Отреагировали и власти соседних с Мали африканских государств. МИД Сенегала 3 августа вызвал украинского посла Пивоварова, где ему напомнили об «обязательствах проявлять осмотрительность, сдержанность и невмешательство, которые должны сопровождать его серьезную миссию»: «Наша страна отвергает терроризм во всех его формах, не может никоим образом принять на своей территории заявления и жесты, оправдывающие терроризм, особенно когда это направлено на дестабилизацию братской страны Мали».
Власти Буркина-Фасо раскритиковали украинского посла и призвали его «взять себя в руки».
Оправдания Киева
Дипскандал совпал с началом африканского турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в рамках которого он с 4 по 8 августа планирует посетить Малави, Замбию и Маврикий с целью участия африканских государств «в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира». Эти страны глава украинского внешнеполитического ведомства посещает впервые.
Вечером 5 августа МИД Украины попытался дезавуировать представителя своей военной разведки, заявив, что никаких доказательств причастности Киева к инциденту в Бамако не предоставили. Также в опубликованном на сайте ведомства заявлении решение властей Мали о разрыве дипотношений названо «недальновидным и поспешным». Утверждается, что Киев соблюдает «суверенитет и территориальную целостность других стран», а также «решительно отвергает» обвинения Бамако «в якобы поддержке международного терроризма».
«Досадно, что переходное правительство Мали приняло решение о разрыве дипотношений, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины», – посетовали в украинском МИДе.
Очевидна противоречивость целей и мотивов информационной кампании Украины на континенте, отмечает научный сотрудник Института востоковедения РАН, специалист по Сахелю и арабской Африке Григорий Лукьянов. С одной стороны, власти страны ведут планомерную кампанию с ориентацией на собственное население и западных союзников. «Цель – усилить представление о собственном влиянии как глобальной военной державы, возможности вести и побеждать в гибридной войне против России – не только на линии соприкосновения и в Европе, но и в других регионах мира, полезности себя как глобального военного инструмента. Так же так Киев показывает, что конфликт его с Россией не локальный, а глобальный», – говорит эксперт.
История конфликта
Бои армии Мали с повстанцами-туарегами (с 2012 г. ведут вооруженную борьбу за создание независимого государства Азавад) шли в районе города Тинзаутина на малийско-алжирской границе с 22 по 27 июля. Колонна российской ЧВК и FAM попала в засаду.
Как писал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» (связь канала с ЧВК ранее подтверждала пресс-служба ее основателя Евгения Пригожина), потери «Вагнера» «Разгрузка» оценила в 25 человек, источники AFP – в 15, Bloomberg – в 84 человека. Часть могла попасть в плен. Данные о потерях малийской армии также разнятся.
4 августа в полдень в Москве у стихийного мемориала ЧВК «Вагнер» на ул. Варварка прошла акция памяти бойцов, погибших в боях с туарегами в Мали. «Ведомости» направили запрос в МИД о судьбе российских граждан в связи с инцидентом. Там запрос перенаправили в Минобороны, куда «Ведомости» также обратились.
С другой стороны, Киев пытается выстроить взаимодействие с самими африканскими странами, но действует примитивно и без понимания региональной ситуации. Неразбериху вносит разница целей и мотивов ведомств Украины в Африке – МИДа и ГУР МО, добавил Лукьянов.
Украинская разведка с высокой долей вероятности могла быть причастна как минимум к планированию засады на армию Мали и группу «Вагнера», считает работающий в Западной Африке эксперт по безопасности Сергей Елединов. Он поясняет это в том числе тем, что у нападавших был хороший уровень организации (хотя костяк «Вагнера» составляют сотрудники со значительным боевым опытом). Болезненная реакция малийских властей на заявления из Киева обоснованна, продолжает эксперт: надо учитывать, что это заявляют в армии страны, ведущей масштабные боевые действия и имеющей опыт современного технологичного конфликта, включая военное планирование, использование дронов, радиоэлектронной борьбы и разведки.