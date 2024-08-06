Как Украина оказалась в конфликте с властями стран Западной Африки

Очевидна противоречивость целей и мотивов информационной кампании Украины на континенте, отмечает научный сотрудник Института востоковедения РАН, специалист по Сахелю и арабской Африке Григорий Лукьянов. С одной стороны, власти страны ведут планомерную кампанию с ориентацией на собственное население и западных союзников. «Цель – усилить представление о собственном влиянии как глобальной военной державы, возможности вести и побеждать в гибридной войне против России – не только на линии соприкосновения и в Европе, но и в других регионах мира, полезности себя как глобального военного инструмента. Так же так Киев показывает, что конфликт его с Россией не локальный, а глобальный», – говорит эксперт.