Захарова: Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

Видео с заложниками появилось в соцсетях 2 августа. Похищенные представились как Олег Грет и Юрий Юров. По данным ведомства, Грет является гражданином России, а у Юрова есть украинское гражданство. Похищенные рассказали, что работали в Нигере как сотрудники российской компании и «были задержаны» террористами «Группы поддержки ислама и мусульман», аффилированной с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России). О выдвижении боевиками каких-либо требований заложники не сообщили, уточнила дипломат.