Захарова: Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников
Россия направила властям Нигера официальную просьбу об оказании помощи в связи с захватом в заложники двоих геологов – граждан России и Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, боевики напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, на юго-западе Нигера 18 июля. Четыре человека были похищены, несколько нигерийских военнослужащих погибли.
Видео с заложниками появилось в соцсетях 2 августа. Похищенные представились как Олег Грет и Юрий Юров. По данным ведомства, Грет является гражданином России, а у Юрова есть украинское гражданство. Похищенные рассказали, что работали в Нигере как сотрудники российской компании и «были задержаны» террористами «Группы поддержки ислама и мусульман», аффилированной с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России). О выдвижении боевиками каких-либо требований заложники не сообщили, уточнила дипломат.
Посольство России в Мали, представляющее интересы российской стороны в Нигере, находится в постоянном контакте с властями африканской республики. Обращение о содействии также адресовано малийским партнерам.
«Намерены продолжать усилия по освобождению заложников. Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», – подчеркнула Захарова.
3 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала в связи с публикацией в аккаунте посольства видео о поддержке террористов в Мали. Украинское посольство опубликовало видео в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), в котором Пивоваров «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами JNIM против вооруженных сил Мали.
По данным Reuters, во время боестолкновений в Мали повстанцы убили несколько десятков бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат. В заявлении от 29 июля в ЧВК заявили, что понесли тяжелые потери.