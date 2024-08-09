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Захарова: Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

Ведомости

Россия направила властям Нигера официальную просьбу об оказании помощи в связи с захватом в заложники двоих геологов – граждан России и Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, боевики напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, на юго-западе Нигера 18 июля. Четыре человека были похищены, несколько нигерийских военнослужащих погибли.

Видео с заложниками появилось в соцсетях 2 августа. Похищенные представились как Олег Грет и Юрий Юров. По данным ведомства, Грет является гражданином России, а у Юрова есть украинское гражданство. Похищенные рассказали, что работали в Нигере как сотрудники российской компании и «были задержаны» террористами «Группы поддержки ислама и мусульман», аффилированной с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России). О выдвижении боевиками каких-либо требований заложники не сообщили, уточнила дипломат.

Посольство России в Мали, представляющее интересы российской стороны в Нигере, находится в постоянном контакте с властями африканской республики. Обращение о содействии также адресовано малийским партнерам.

«Намерены продолжать усилия по освобождению заложников. Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», – подчеркнула Захарова.

3 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала в связи с публикацией в аккаунте посольства видео о поддержке террористов в Мали. Украинское посольство опубликовало видео в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), в котором Пивоваров «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами JNIM против вооруженных сил Мали.

По данным Reuters, во время боестолкновений в Мали повстанцы убили несколько десятков бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат. В заявлении от 29 июля в ЧВК заявили, что понесли тяжелые потери.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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