Путин подписал указ о переселении в Россию талантливых иностранцев

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о поддержке в стране переселения иностранцев, которые достигли успехов в научной, производственной, спортивной, культурной сферах. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться начиная с 15 апреля 2026 г. с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они имеют достижения в сфере научно-технологического развития, <...> внесли вклад в развитие общества, экономики...», – указано в документе.

Кроме того, с ходатайством смогут обратиться иностранцы, которые получили особо востребованные профессии или обладают соответствующими квалификацией, навыками.

В середине октября Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 гг. Среди ее целей было в том числе сокращение количества нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией. Также государство было намерено привлечь квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения экономических потребностей РФ.

