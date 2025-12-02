Путин подписал указ о переселении в Россию талантливых иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о поддержке в стране переселения иностранцев, которые достигли успехов в научной, производственной, спортивной, культурной сферах. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться начиная с 15 апреля 2026 г. с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они имеют достижения в сфере научно-технологического развития, <...> внесли вклад в развитие общества, экономики...», – указано в документе.
Кроме того, с ходатайством смогут обратиться иностранцы, которые получили особо востребованные профессии или обладают соответствующими квалификацией, навыками.
В середине октября Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 гг. Среди ее целей было в том числе сокращение количества нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией. Также государство было намерено привлечь квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения экономических потребностей РФ.