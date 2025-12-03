Путин передал ответный привет и политические сигналы Трампу

В ответ на дружеский привет от американского президента Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин также передал ему «дружеские приветы» через представителей. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя итоги пятичасовой встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.