Путин передал ответный привет и политические сигналы Трампу
В ответ на дружеский привет от американского президента Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин также передал ему «дружеские приветы» через представителей. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя итоги пятичасовой встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
По словам Ушакова, Путин также попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали и расскажут об этом в Вашингтоне.
Ушаков также сообщил журналистам, что стороны обсудили вопрос территорий, но компромиссы пока не найдены.
Переговоры Путина, Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера продолжались более пяти часов.