Москва не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Тбилиси

Вместе с тем Россия выражает готовность к шагам по нормализации отношений в той мере, в какой к этому будет готов Тбилиси. В министерстве отметили, что инициатива дальнейшего сближения находится на стороне Грузии, которая, по мнению Москвы, должна быть в этом заинтересована в первую очередь.