Москва не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Тбилиси

Россия не видит оснований для возобновления политического диалога с Грузией. Об этом МИД РФ сообщил «Известиям».

В ведомстве отметили, что Тбилиси придерживается позиции, унаследованной от режима Саакашвили, требуя от Москвы отказа от признания независимости Абхазии и Южной Осетии в качестве условия восстановления дипломатических отношений. Такое требование в МИД считают нереалистичным и ущербным для самой Грузи.

«Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы», – сказали в министерстве.

Вместе с тем Россия выражает готовность к шагам по нормализации отношений в той мере, в какой к этому будет готов Тбилиси. В министерстве отметили, что инициатива дальнейшего сближения находится на стороне Грузии, которая, по мнению Москвы, должна быть в этом заинтересована в первую очередь.

14 октября Euractive писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро в связи с военным конфликтом 2008 г. Суд установил, что Россия должна выплатить ущерб, якобы нанесенный 29 000 пострадавшим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона не будет выполнять решение о выплате компенсации Грузии из-за событий 2008 г.

