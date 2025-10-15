Кремль: Россия не будет выплачивать компенсацию Грузии
Российская сторона не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации Грузии из-за событий 2008 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Говоря о том, насколько это решение способно повлиять на отношения Москвы и Тбилиси, Песков заявил, что в Кремле считают, что это «отдельная тема, отдельная субстанция».
14 октября стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро в связи с военным конфликтом 2008 г. Суд установил, что Россия должна выплатить ущерб, якобы нанесенный 29 000 пострадавшим.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.).