Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро в связи с военным конфликтом 2008 г. Об этом пишет Euractive со ссылкой на решение суда.

Суд установил, что Россия должна выплатить ущерб, якобы нанесенный 29 000 пострадавшим в 2008 г. в ходе операции в Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет выполнять решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам, возбужденным Украиной и Нидерландами против Москвы. 

Заявление Пескова прозвучало после того, как ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав человека на Украине и крушение рейса МН17 малазийской авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшее в Донбассе в июне 2014 г. Москва не признала это решение. Кроме того, Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь