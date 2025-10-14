ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро в связи с военным конфликтом 2008 г. Об этом пишет Euractive со ссылкой на решение суда.
Суд установил, что Россия должна выплатить ущерб, якобы нанесенный 29 000 пострадавшим в 2008 г. в ходе операции в Грузии.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет выполнять решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам, возбужденным Украиной и Нидерландами против Москвы.
Заявление Пескова прозвучало после того, как ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав человека на Украине и крушение рейса МН17 малазийской авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшее в Донбассе в июне 2014 г. Москва не признала это решение. Кроме того, Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.