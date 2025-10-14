ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии

Заявление Пескова прозвучало после того, как ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав человека на Украине и крушение рейса МН17 малазийской авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшее в Донбассе в июне 2014 г. Москва не признала это решение. Кроме того, Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.