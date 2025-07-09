Кремль не будет выполнять решения ЕСПЧ по возбужденным против России делам

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании Украины виновной в непринятии мер при пожаре в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 г. можно считать «проблеском здравого смысла», Москва хотела бы и других его проявлений.