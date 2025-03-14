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Песков назвал решение ЕСПЧ по Украине похожим на «проблеск здравого смысла»

Ведомости

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании Украины виновной  в непринятии мер при пожаре в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 г. можно считать «проблеском здравого смысла», Москва хотела бы и других его проявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно, чтобы и другие проявления поступили», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

ЕСПЧ опубликовал на своем сайте информацию о решении в отношении Украины 13 марта. В сообщении отмечалось, что, согласно единогласному постановлению суда, была нарушена ст. 2 Конвенции ЕСПЧ «в связи с неспособностью государства-ответчика сделать все, что можно было бы разумно ожидать от него, для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 г. и прекращения этого насилия после его вспышки». Должного расследования также не было проведено, указано в документе.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе случился вечером 2 мая 2014 г. Перед этим произошли столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. В стычках и пожаре погибли 48 человек, а виновные в трагедии на Украине так и не были названы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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