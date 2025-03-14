Песков назвал решение ЕСПЧ по Украине похожим на «проблеск здравого смысла»
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании Украины виновной в непринятии мер при пожаре в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 г. можно считать «проблеском здравого смысла», Москва хотела бы и других его проявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно, чтобы и другие проявления поступили», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
ЕСПЧ опубликовал на своем сайте информацию о решении в отношении Украины 13 марта. В сообщении отмечалось, что, согласно единогласному постановлению суда, была нарушена ст. 2 Конвенции ЕСПЧ «в связи с неспособностью государства-ответчика сделать все, что можно было бы разумно ожидать от него, для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 г. и прекращения этого насилия после его вспышки». Должного расследования также не было проведено, указано в документе.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе случился вечером 2 мая 2014 г. Перед этим произошли столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. В стычках и пожаре погибли 48 человек, а виновные в трагедии на Украине так и не были названы.