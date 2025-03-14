Песков назвал решение ЕСПЧ по Украине похожим на «проблеск здравого смысла»

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе случился вечером 2 мая 2014 г. Перед этим произошли столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. В стычках и пожаре погибли 48 человек, а виновные в трагедии на Украине так и не были названы.