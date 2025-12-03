Маск: Вэнс станет следующим президентом после Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит США после Дональда Трампа, считает американский предприниматель Илон Маск. Такой прогноз он сделал во время видеообращения на встрече с бывшими сотрудниками департамента по повышению эффективности госуправления (DOGE) США, передает Politico со ссылкой на источники.
По мнению Маска, страна находится в начале «великого 12-летнего периода», который продлится до прихода к власти второй администрации Трампа. Потом до двух сроков подряд у власти будет Джей Ди Вэнс, считает бизнесмен.
Издание отмечает, что хотя отношения Маска с Трампом в июне «дали трещину и с тех пор наладились», в 2025 г. у предпринимателя сложились прочные личные отношения с вице-президентом. Politico считает, что, хотя Маск отошел от политики, он и его «колоссальные политические расходы» мог бы оказать мощную поддержку Вэнсу, если тот будет баллотироваться в 2028 г.
24 ноября глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор сообщил Reuters, что DOGE был расформирован на восемь месяцев раньше, чем закончился его срок полномочий.
DOGE был создан после вступления Трампа в должность президента в январе 2025 г. Ведомство возглавил Маск. Сотрудники госструктуры занимались оптимизацией работы федеральных органов, в том числе давали рекомендации по сокращениям работников. Госслужащие жаловались, что DOGE превышает полномочия и получает доступ к конфиденциальной информации.