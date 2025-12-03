Ли: совместные учения с США могут стать поводом для диалога с КНДР
Регулярные совместные военные учения Республики Корея и США могут быть пересмотрены, чтобы облегчить диалог с КНДР, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Его слова передает Bloomberg.
«Если этого требует создание условий для диалога, если США нужны стратегические рычаги влияния, мы должны сказать, что готовы обсуждать и рассматривать такие вопросы», – заявил Ли на пресс-конференции.
17 ноября Yonhap писало, что минобороны Южной Кореи выступило с официальным предложением к Пхеньяну провести межкорейские военные переговоры, посвященные уточнению линии военного демаркационного разграничения (MDL). В Сеуле заявили, что это необходимо для предотвращения случайных столкновений на фоне участившихся пересечений границы северокорейскими военными.
5 ноября южнокорейская разведка сообщала, что КНДР находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение. Ведомство также отмечает, что Пхеньян усиливает меры по защите ядерных материалов и создает новые мощности для производства боеголовок.