Рубио рассказал о ключевом пункте спора в переговорах по украинскому конфликту
Основным пунктом, вокруг которого продолжаются споры в мирном процессе по конфликту на Украине, стали оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой народной республики (ДНР), заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», – сказал американский политик.
Он также подчеркнул, что Белый дом считает нереалистичным вариант, при котором США продолжат финансировать Украину в неограниченных объемах. Рубио напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа «давно это говорит».
По данным Белого дома, Трамп сделает заявление в присутствии прессы 3 декабря. Выступление начнется в 14:30 (22:30 мск) в Овальном кабинете.
2 декабря в Москве состоялись переговоры делегаций РФ и США по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Стороны также обсудили четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа продолжалась пять часов.