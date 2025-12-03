Захарова: заявления о превентивных ударах НАТО направлены на срыв переговоров
Заявления председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне об упреждающих ударах по России используются как элементы срыва переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что высказывания председателя звучат именно в те дни, когда активизировались контакты по Украине.
«Видимо, та волна, которая была запущена в западной прессе, помните, все эти безумные высказывания относительно всего – переговорных процессов, Министерства иностранных дел России, – искомого результата не достигли», – сказала Захарова.
Следующим шагом Запада стали запугивания и угрозы, конкретно направленные на срыв договоренностей. По словам Захаровой, в Европе нагнетается милитаристская истерия. Она раскручивает военные бюджеты и уничтожает бизнес.
1 декабря Драгоне заявил в интервью Financial Times, что НАТО рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования якобы на «развязанную Москвой» гибридную войну. По его словам, сдерживание достигается «путем возмездия, превентивного удара».