Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини отпустили после допроса

Экс-глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) и ректор Колледжа Европы в Бельгии Федерика Могерини освобождена около 1:00 3 декабря, сообщило AGI со ссылкой на источники.

Ее задержали для допроса в рамках расследования по факту мошенничества, связанного с финансируемой ЕС подготовкой молодых дипломатов.

Следователи проверяют предполагаемое нецелевое использование средств ЕС в период с 2021 по 2022 г. Речь, в том числе, идет об обстоятельствах покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в дипломатической академии ЕС.

Могерини занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 г. – перед Жозепом Боррелем и Каей Каллас.

2 декабря в Бельгии прошли обыски в здании Европейской службы внешних связей в Брюсселе и Колледжа Европы в Брюгге.

