Премьер Бельгии назвал сказками и иллюзиями веру в поражение России

Говоря о возможной конфискации российских средств в Европе, Де Вевер отметил, что раньше суверенные активы какой-либо страны лишь замораживались на время конфликтов и могли быть переданы другой стране в случае поражения в качестве репараций, но в ситуации с Россией этот сценарий крайне маловероятен.