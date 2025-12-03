Газета
Главная / Политика /

Премьер Бельгии назвал сказками и иллюзиями веру в поражение России

Ведомости

В действительности никто не верит в поражение России в конфликте с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью газете La Libre.

«Это сказки, сплошные иллюзии», – сказал он.

По его словам, возможное поражение России нежелательно, так как это может привести к дестабилизации в стране, обладающей ядерным потенциалом.

Говоря о возможной конфискации российских средств в Европе, Де Вевер отметил, что раньше суверенные активы какой-либо страны лишь замораживались на время конфликтов и могли быть переданы другой стране в случае поражения в качестве репараций, но в ситуации с Россией этот сценарий крайне маловероятен.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 15 ноября говорил, что Киев может ждать поражение в конфликте с РФ из-за коррупции в стране. По его мнению, если подобные факты продолжат всплывать, то убедить различных партнеров проявлять солидарность с Украиной будет все сложнее.

