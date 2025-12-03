Газета
Медведев прокомментировал задержание Могерини

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил экс-главу дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Федерику Могерини с персонажами фильма про киллеров «Залечь на дно в Брюгге». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, экс-глава дипломатии ЕС это и сделала после мошенничества – «залегла на дно».

Зампред Совбеза также отметил, что Могерини «была поприличнее» нынешней главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, они, по словам Медведева, усиленно противодействуют мирным переговорам по Украине.

2 декабря Могерини задержали по подозрению в мошенничестве. В ночь на 3 декабря ее отпустили после допроса. Следователи проверяют предполагаемое нецелевое использование средств ЕС в период с 2021 по 2022 г. Речь, в том числе, идет об обстоятельствах покупки колледжем Европы здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в дипломатической академии ЕС.

Могерини занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 г. – перед Жозепом Боррелем и Каллас.

