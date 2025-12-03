Путин наградит лучшего волонтера года
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии награждения победителей в номинации «Волонтер года – 2025», которая состоится в рамках международной премии «Мы вместе». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
«В том числе по этому случаю Путин примет участие в церемонии награждения победителя в номинации «Волонтер года – 2025», – отметил он.
По словам Пескова, Путин выступит перед участниками мероприятия, пообщается с волонтерами и вручит статуэтку главному волонтеру 2025 г.
3 декабря у Путина также состоится ряд рабочих встреч закрытого характера.
В 2024 г. статуэтка «Волонтер года» была вручена руководителю волонтерского движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко.