Политика

Путин наградит лучшего волонтера года

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии награждения победителей в номинации «Волонтер года – 2025», которая состоится в рамках международной премии «Мы вместе». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

«В том числе по этому случаю Путин примет участие в церемонии награждения победителя в номинации «Волонтер года – 2025», – отметил он.

По словам Пескова, Путин выступит перед участниками мероприятия, пообщается с волонтерами и вручит статуэтку главному волонтеру 2025 г.

3 декабря у Путина также состоится ряд рабочих встреч закрытого характера.

В 2024 г. статуэтка «Волонтер года» была вручена руководителю волонтерского движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко.

