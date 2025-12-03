Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: переговоры должны вестись в тишине

Ведомости

Кремль специально ничего не рассказывает о деталях переговоров с США по Украине. Чем в большей тишине ведутся переговоры, тем большая у них продуктивность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Россия не является сторонником «мегафонной дипломатии».

«Надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», – добавил Песков.

По его словам, телефонный контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом возможен – его можно оперативно организовать. Однако сейчас работа ведется на экспертном уровне, результаты которых станут основой для контактов на высшем уровне.

2 декабря помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили документы, которые передала американская сторона. Конкретные формулировки во время встречи не обсуждались. В центре была суть положений. РФ и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров в Кремле, подчеркнул помощник президента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь