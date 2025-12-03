Песков: переговоры должны вестись в тишине
Кремль специально ничего не рассказывает о деталях переговоров с США по Украине. Чем в большей тишине ведутся переговоры, тем большая у них продуктивность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что Россия не является сторонником «мегафонной дипломатии».
«Надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», – добавил Песков.
По его словам, телефонный контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом возможен – его можно оперативно организовать. Однако сейчас работа ведется на экспертном уровне, результаты которых станут основой для контактов на высшем уровне.
2 декабря помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили документы, которые передала американская сторона. Конкретные формулировки во время встречи не обсуждались. В центре была суть положений. РФ и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров в Кремле, подчеркнул помощник президента.