Песков: переговоры должны вестись в тишине

2 декабря помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили документы, которые передала американская сторона. Конкретные формулировки во время встречи не обсуждались. В центре была суть положений. РФ и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров в Кремле, подчеркнул помощник президента.