Песков: помогающие Киеву европейцы глубоко не правы

2 декабря Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но, по его словам, если Европа начнет войну, – Россия к этому готова. Президент РФ также отметил, что Европа выдвигает неприемлемые для Москвы предложения к мирному плану по Украине. По словам российского лидера, на текущий момент страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса, они настроены на продолжение конфликта и мешают в том числе плану президента США Дональда Трампа по урегулированию.