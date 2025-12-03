Песков: помогающие Киеву европейцы глубоко не правы
Европейцы продолжают действовать в русле идеи нанесения России стратегического поражения, и они глубоко не правы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя новые объявления стран НАТО о выделении Киеву денег на закупку оружия.
Песков напомнил, что об этом 2 декабря говорил президент Владимир Путин.
«Его спросили, почему европейцы не участвуют в процессе. И вот как раз президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России», – напомнил представитель Кремля.
2 декабря Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но, по его словам, если Европа начнет войну, – Россия к этому готова. Президент РФ также отметил, что Европа выдвигает неприемлемые для Москвы предложения к мирному плану по Украине. По словам российского лидера, на текущий момент страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса, они настроены на продолжение конфликта и мешают в том числе плану президента США Дональда Трампа по урегулированию.
3 декабря министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL. «Сегодня Норвегия объявит о дополнительной помощи в размере $500 млн США для программ PURL, распределенных в двух пакетах: один – совместно с Германией и Польшей, другой – совместно с Германией и Нидерландами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).