Главная / Политика /

Песков назвал коррупционный скандал в ЕС внутренним вопросом

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что коррупционные проблемы Украины хорошо известны, при этом скандалы в Евросоюзе (ЕС) являются внутренним делом организации. Так он ответил на вопрос журналистов о том, может ли ЕС столкнуться с ситуацией, подобной украинской.

Песков отметил, что коррупция существует в разных странах, а эффективность борьбы с ней варьируется. Он подчеркнул, что в России работа в этой сфере «ведется планомерно, целенаправленно».

2 декабря стало известно о задержании экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов. Вместе с ней арестовали экс-генсека Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Могерини подозравается в коррупции, нарушении профессиональной тайны и конфликте интересов.

