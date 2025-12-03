Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что коррупционные проблемы Украины хорошо известны, при этом скандалы в Евросоюзе (ЕС) являются внутренним делом организации. Так он ответил на вопрос журналистов о том, может ли ЕС столкнуться с ситуацией, подобной украинской.