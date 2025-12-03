Песков: интервью Путина индийским СМИ отложили до 3 декабря
Интервью президента РФ Владимира Путина индийским СМИ будет записано 3 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано», – сказал он.
2 декабря Песков сообщил, что Путин поздно вечером даст интервью индийским СМИ в преддверии своего визита в Индию. Он не стал сообщать, каким именно. Интервью должно быть опубликовано на сайте Кремля.
Визит российского лидера в Индию запланирован на 4–5 декабря.