Песков: слова Рубио о ДНР – это не «вброс»
Высказывания Марко Рубио, связанные с пунктами плана Белого дома об урегулировании на Украине, – это не «вброс», а заявление американского госсекретаря, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается "вбросов" – никакой это не "вброс". Это заявление госсекретаря. Мы исходим из того, что лучше, чтобы переговоры велись в тишине. Видим, что и американцы придерживаются этого принципа», – сказал представитель Кремля.
3 декабря Рубио рассказал, что основным пунктом документа США, вокруг которого в переговорном процессе идут споры, стали находящиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой народной республики (ДНР). Тогда же он подчеркнул, что в США считают нереалистичным вариант, при котором Вашингтон продолжит неограниченно финансировать Украину.
2 декабря в Москве прошли переговоры российской и американской делегаций по плану урегулирования конфликта на Украине. Стороны также обсудили четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Разговор продлился около пяти часов.