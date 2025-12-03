Госдума в первом чтении одобрила проект об учете службы добровольцев для пенсий

Соответствующие поправки об учете срока службы добровольцев подготовило Министерство обороны РФ. В тексте документа сказано, что пенсию за выслугу лет смогут получать граждане, которые на момент увольнения со службы пробыли на ней меньше 20 лет, но с учетом добровольческих формирований этот срок превысил 20 лет и более.