Главная / Политика /

Госдума в первом чтении одобрила проект об учете службы добровольцев для пенсий

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, согласно которому срок службы граждан в добровольческих формированиях будет учитываться при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, сообщается на сайте нижней палаты.

«Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников спецоперации срок пребывания в добровольческих формированиях», – сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Соответствующие поправки об учете срока службы добровольцев подготовило Министерство обороны РФ. В тексте документа сказано, что пенсию за выслугу лет смогут получать граждане, которые на момент увольнения со службы пробыли на ней меньше 20 лет, но с учетом добровольческих формирований этот срок превысил 20 лет и более.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2026 г. Лица, которые служили в добровольческих формированиях, смогут подать заявление о назначении пенсии либо о пересмотре ее размера с этого же дня.

