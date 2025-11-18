Службу в добровольческих формированиях учтут в пенсии за выслугу лет

Право на пенсию за выслугу лет будут иметь лица, у которых на день увольнения со службы выслуга была меньше 20 лет, но с учетом периода пребывания в добровольческом формировании она достигла 20 лет и более. Пенсия будет назначаться после исключения из добровольческих формирований, следует из текста поправок в закон. Ее пересмотр проведут с первого дня после исключения.