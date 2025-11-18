Службу в добровольческих формированиях учтут в пенсии за выслугу лет

Службу в добровольческих формированиях учтут в пенсии за выслугу летВ ней засчитают два дня пребывания в добровольцах за один день службы
Периоды пребывания в добровольческих формированиях будут учитываться при назначении пенсий за выслугу лет. Это коснется военнослужащих, сотрудников МВД, органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также тех, кто состоит в войсках национальной гвардии РФ.
Законопроект подготовило Министерство обороны. Он вносит изменения в закон о пенсионном обеспечении перечисленных лиц. Поправки 17 ноября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Право на пенсию за выслугу лет будут иметь лица, у которых на день увольнения со службы выслуга была меньше 20 лет, но с учетом периода пребывания в добровольческом формировании она достигла 20 лет и более. Пенсия будет назначаться после исключения из добровольческих формирований, следует из текста поправок в закон. Ее пересмотр проведут с первого дня после исключения.
Если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2026 г. Лица, которые состояли в добровольческих формированиях, смогут обратиться с заявлением о назначении пенсии либо о пересмотре ее размера со дня вступления закона в силу.
Обеспечивать пенсиями граждан будут в соответствии с ведомственной принадлежностью, в зависимости от их последнего места службы, говорится в проекте поправок в закон. В документе уточняется, что при зачете в выслугу лет два дня пребывания в добровольческом формировании считаются за один день службы.
Например, те, кто уволился с 18 годами службы и не достиг права на получение пенсии по выслуге лет, будет иметь возможность «дослужить» в добровольческих формированиях, объяснил военный юрист Максим Гребенюк. Таким образом повышается привлекательность участия в добровольческих формированиях, отметил он. С учетом этого порядка два года, недостающих до выслуги лет, можно будет получить за один год, добавил Гребенюк.
Законодательством уже предусмотрен зачет периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж, учитываемый при назначении страховой пенсии по старости, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Проект закона направлен на дальнейшее совершенствование мер социальной поддержки участников спецоперации, отметил он.
50 000–60 000
Добровольцы в зоне проведения специальной военной операции расположены по эшелонам, рассказал «Ведомостям» сотрудник Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Андрей Демуренко. По его словам, в зависимости от того, в каком эшелоне находится боец, их нужно дифференцировать, т. е. ввести коэффициент надбавки к пенсии. «Рискуют все, но разница [бывает] гигантская», – уточнил он. Говоря о возможном количестве тех, кого затронут изменения в законе, Демуренко предположил, что их будет от 10 до 20% от общего количества добровольцев.
В феврале 2025 г. президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с начала года. Она затронула всех пенсионеров силовых структур. Согласно закону о пенсионном обеспечении, военнослужащие, сотрудники МВД, ФСИН, ФССП, МЧС, Росгвардии получают пенсию за выслугу 20 лет, равную 50% от денежного довольствия. А за каждый год выслуги более 20 лет им добавляется 3% от денежного довольствия. В общей сложности пенсия не должна превышать 85% от сумм денежного довольствия.
Если же общий трудовой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12,5 года составляет военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, войсках нацгвардии, ФССП и ФСИН, пенсия тоже будет равна 50% денежного довольствия. За каждый год стажа свыше 25 лет добавляется 1% от денежного довольствия.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение проекта поправок.
В подготовке материала участвовал Алексей Никольский