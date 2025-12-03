Финляндия получила ноту РФ о прекращении соглашения по Вуоксе
МИД Финляндии получил от РФ ноту о прекращении действия двух положений энергетического соглашения между Москвой и Хельсинки, сообщила телерадиокомпания Yle.
По данным источника, речь идет о пунктах 3 и 4 соглашения. Эти статьи обязывали российскую сторону выполнять компенсационные поставки электроэнергии, утраченной на финской ГЭС Иматра. Она располагается в нескольких километрах от российской границы. Необходимость таких поставок была связана с последовательным расположением гидроэлектростанций двух стран на реке Вуокса. Расстояние между ними составляет примерно 10 км.
В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о прекращении действия этих статей соглашения об использовании участка реки Вуокса, находящегося в зоне управления Светогорской ГЭС и Иматра. Соглашение было заключено 12 июля 1972 г. в Хельсинки.
В финской энергокомпании Fortum заявляли 4 ноября, что уведомление о расторжении энергетического соглашения по реке Вуокса получено не было.