Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией

Россия прекратила действие энергетического соглашения с ФинляндиейДокумент предполагал совместное использование отрезка реки Вуокса
Правительство РФ распорядилось прекратить действие статей 3 и 4 Соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании отрезка реки Вуокса, ограниченного гидроэлектростанцией Иматра и Светогорской гидроэлектростанцией (ГЭС). Документ доступен на сайте официального опубликования нормативных актов.
Соглашение было подписано в Хельсинки 12 июля 1972 г.
Распоряжение правительства также поручило МИД РФ уведомить Финляндию о прекращении соглашения, указав, что в силу одностороннего отказа финляндской стороны от покупки электроэнергии Россия не считает нужным поставлять компенсационную энергию.
Финляндия прекратила покупать российскую электроэнергию 4 апреля 2022 г.
Река Вуокса является самой мощной на Карельском перешейке. Ее потенциал используют четыре ГЭС, две из которых расположены на территории Финляндии, а две – в России.
1 ноября Bloomberg сообщил, что закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике приграничных регионов Финляндии, таких как Южная Карелия: ежедневные потери экономики региона от прекращения туристического потока составляют около 1 млн евро ($1,2 млн).