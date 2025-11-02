Газета
Главная / Политика /

Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией

Документ предполагал совместное использование отрезка реки Вуокса
Ведомости

Правительство РФ распорядилось прекратить действие статей 3 и 4 Соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании отрезка реки Вуокса, ограниченного гидроэлектростанцией Иматра и Светогорской гидроэлектростанцией (ГЭС). Документ доступен на сайте официального опубликования нормативных актов.

Соглашение было подписано в Хельсинки 12 июля 1972 г.

Распоряжение правительства также поручило МИД РФ уведомить Финляндию о прекращении соглашения, указав, что в силу одностороннего отказа финляндской стороны от покупки электроэнергии Россия не считает нужным поставлять компенсационную энергию.

Финляндия рассматривает введение пошлин на весь российский импорт

Политика / Международные отношения

Финляндия прекратила покупать российскую электроэнергию 4 апреля 2022 г.

Река Вуокса является самой мощной на Карельском перешейке. Ее потенциал используют четыре ГЭС, две из которых расположены на территории Финляндии, а две – в России.

1 ноября Bloomberg сообщил, что закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике приграничных регионов Финляндии, таких как Южная Карелия: ежедневные потери экономики региона от прекращения туристического потока составляют около 1 млн евро ($1,2 млн). 

Читайте также:Медведев: Россия может потребовать от Финляндии выплату репараций
