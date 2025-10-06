Финляндия рассматривает введение пошлин на весь российский импорт
Финляндия намерена ввести таможенные пошлины на все виды российского импорта. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен после переговоров с главой МИД Польши в Варшаве, сообщает Reuters.
Встреча состоялась 6 октября в рамках ежегодной Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.
5 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что вступление Финляндии в НАТО негативно сказалось на двусторонних отношениях. Он заявил, что под видом оборонных инициатив Финляндия «проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией».
1 сентября стало известно, что в городе Миккели, расположенном недалеко от российской границы, начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. На первом этапе в нем служат около 10 военных, в дальнейшем численность персонала планируется увеличить до 50 человек.