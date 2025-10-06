Финляндия рассматривает введение пошлин на весь российский импорт

1 сентября стало известно, что в городе Миккели, расположенном недалеко от российской границы, начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. На первом этапе в нем служат около 10 военных, в дальнейшем численность персонала планируется увеличить до 50 человек.