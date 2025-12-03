Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян обвинил армян в неумении «не быть бедными»

Ведомости

Причина бедности в Армении существует из-за «навыков не быть бедными», заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

Он отметил, что решить эту проблему можно образованием, которое разовьет трудовые навыки, повысит профессионализм, а значит и благосостояние людей, живущих в бедности.

«Да, в Армении существует социальные проблемы и бедность», – сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).

При этом Пашинян подчеркнул, что в республике низкие показатели крайней бедности – 0,6%. По его словам, руководство Армении близко к выполнению предвыборного общения 2021 г. об устранении крайней бедности в стране.

3 ноября Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 г. Они пройдут в июне.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её