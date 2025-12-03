Пашинян обвинил армян в неумении «не быть бедными»
Причина бедности в Армении существует из-за «навыков не быть бедными», заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления в парламенте.
Он отметил, что решить эту проблему можно образованием, которое разовьет трудовые навыки, повысит профессионализм, а значит и благосостояние людей, живущих в бедности.
«Да, в Армении существует социальные проблемы и бедность», – сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).
При этом Пашинян подчеркнул, что в республике низкие показатели крайней бедности – 0,6%. По его словам, руководство Армении близко к выполнению предвыборного общения 2021 г. об устранении крайней бедности в стране.
3 ноября Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 г. Они пройдут в июне.