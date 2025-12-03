Газета
Румынские военные подорвали украинский дрон Sea Baby в Черном море

Ведомости

Военно-морские силы Румынии (ВМС) обезвредили украинский морской дрон Sea Baby, который представлял угрозу для судоходства в Черном море. Операция была проведена по запросу береговой охраны. Об этом сообщает минобороны страны.

По данным министерства, специалисты из 39-го водолазного центра прибыли в район примерно в 36 милях к востоку от Констанцы. В операции было задействовано судно береговой охраны MAI 1107. После получения сигнала группа провела контролируемый подрыв, дрон был уничтожен, сказано в сообщении.

Румынские ВМС постоянно следят за безопасностью морских путей посредством кораблей и самолетов и сотрудничают с другими подразделениями армии и союзниками по НАТО, отмечает ведомство.

Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что атаки украинских дронов на танкеры в Черном море являются проявлением пиратства. Он отметил, что в ответ российская сторона начнет расширять список целей для ударов, включая украинские порты и суда, заходящие в них. По его словам, в перспективе Россия способна «отрезать Украину от моря».

