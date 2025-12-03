Румынские военные подорвали украинский дрон Sea Baby в Черном море

Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что атаки украинских дронов на танкеры в Черном море являются проявлением пиратства. Он отметил, что в ответ российская сторона начнет расширять список целей для ударов, включая украинские порты и суда, заходящие в них. По его словам, в перспективе Россия способна «отрезать Украину от моря».