Румынские военные подорвали украинский дрон Sea Baby в Черном море
Военно-морские силы Румынии (ВМС) обезвредили украинский морской дрон Sea Baby, который представлял угрозу для судоходства в Черном море. Операция была проведена по запросу береговой охраны. Об этом сообщает минобороны страны.
По данным министерства, специалисты из 39-го водолазного центра прибыли в район примерно в 36 милях к востоку от Констанцы. В операции было задействовано судно береговой охраны MAI 1107. После получения сигнала группа провела контролируемый подрыв, дрон был уничтожен, сказано в сообщении.
Румынские ВМС постоянно следят за безопасностью морских путей посредством кораблей и самолетов и сотрудничают с другими подразделениями армии и союзниками по НАТО, отмечает ведомство.
Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что атаки украинских дронов на танкеры в Черном море являются проявлением пиратства. Он отметил, что в ответ российская сторона начнет расширять список целей для ударов, включая украинские порты и суда, заходящие в них. По его словам, в перспективе Россия способна «отрезать Украину от моря».