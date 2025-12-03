Собянин: системы ПВО в Москве работают лучше, чем в продвинутых странах
Системы противовоздушной обороны Москвы отражают атаки беспилотников эффективнее, чем аналогичные средства в наиболее продвинутых государствах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».
«На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается. Причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва», – сказал Собянин, вспомнив атаку на Тель-Авив и ряд других трагических событий.
Он поблагодарил военно-промышленный комплекс за поставку «первоклассной техники» для защиты воздушного пространства. По его словам, столичные власти оказывают всемерное содействие военным, чтобы обеспечить безопасность города.
24 ноября Собянин сообщал, что над Москвой уничтожен десятый за день беспилотник. На фоне атак Росавиация временно вводила ограничения в работу аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».