Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: системы ПВО в Москве работают лучше, чем в продвинутых странах

Ведомости

Системы противовоздушной обороны Москвы отражают атаки беспилотников эффективнее, чем аналогичные средства в наиболее продвинутых государствах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается. Причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва», – сказал Собянин, вспомнив атаку на Тель-Авив и ряд других трагических событий.

Он поблагодарил военно-промышленный комплекс за поставку «первоклассной техники» для защиты воздушного пространства. По его словам, столичные власти оказывают всемерное содействие военным, чтобы обеспечить безопасность города.

24 ноября Собянин сообщал, что над Москвой уничтожен десятый за день беспилотник. На фоне атак Росавиация временно вводила ограничения в работу аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь