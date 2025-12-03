Собянин: системы ПВО в Москве работают лучше, чем в продвинутых странах

«На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается. Причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва», – сказал Собянин, вспомнив атаку на Тель-Авив и ряд других трагических событий.