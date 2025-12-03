Сикорский объявил об упразднении совета Россия – НАТО
Совет Россия – НАТО упразднен. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет Россия – НАТО. Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Сикорский пояснил, что совет был создан во времена, когда «казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией». Сейчас, по его словам, эти времена прошли и теперь «мы создаем европейскую безопасность против России».
Совет был создан в 2002 г. для совместных проектов. До этого, в 1997 г., стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.
В мае Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США выступили с предложением НАТО и России возобновить переговоры и встречи в рамках совета Россия – НАТО в контексте урегулирования конфликта РФ и Украины.