Главная / Политика /

Сикорский объявил об упразднении совета Россия – НАТО

Ведомости

Совет Россия – НАТО упразднен. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет Россия – НАТО. Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Сикорский пояснил, что совет был создан во времена, когда «казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией». Сейчас, по его словам, эти времена прошли и теперь «мы создаем европейскую безопасность против России».

Совет был создан в 2002 г. для совместных проектов. До этого, в 1997 г., стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В мае Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США выступили с предложением НАТО и России возобновить переговоры и встречи в рамках совета Россия – НАТО в контексте урегулирования конфликта РФ и Украины.

