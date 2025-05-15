США предложили возобновить работу совета Россия – НАТО

После присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше. В 2021 г. Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и получила отказ. После начала спецоперации на Украине альянс признал Москву главной угрозой, прекратил диалог и объявил о наращивании численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.