США предложили возобновить работу совета Россия – НАТО
США выступили с предложением НАТО и России возобновить переговоры и встречи в рамках совета Россия – НАТО в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Агентство напомнило, что совет фактически прекратил работу после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г.
В 1990-е гг. НАТО и Россия предпринимали попытки выстроить диалог. В 1997 г. стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В 2002 г. для совместных проектов был создан совет Россия – НАТО.
После присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше. В 2021 г. Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и получила отказ. После начала спецоперации на Украине альянс признал Москву главной угрозой, прекратил диалог и объявил о наращивании численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.