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США предложили возобновить работу совета Россия – НАТО

Ведомости

США выступили с предложением НАТО и России возобновить переговоры и встречи в рамках совета Россия – НАТО в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство напомнило, что совет фактически прекратил работу после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г.

В 1990-е гг. НАТО и Россия предпринимали попытки выстроить диалог. В 1997 г. стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В 2002 г. для совместных проектов был создан совет Россия – НАТО.

После присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше. В 2021 г. Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и получила отказ. После начала спецоперации на Украине альянс признал Москву главной угрозой, прекратил диалог и объявил о наращивании численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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