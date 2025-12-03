В Градкомплексе Москвы оптимизировали структуру управления

В документе отмечается: «В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы правительство Москвы постановляет: реорганизовать департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы». Также постановление устанавливает, что департамент является правопреемником комитета по архитектуре и градостроительству «по всем правам и обязанностям».