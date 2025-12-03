В Градкомплексе Москвы оптимизировали структуру управления
В структуре градостроительного комплекса Москвы проведена реорганизация: Москомархитектура присоединена к департаменту градостроительной политики столицы. Постановление об этом опубликовано на сайте мэра и правительства города.
В документе отмечается: «В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы правительство Москвы постановляет: реорганизовать департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы». Также постановление устанавливает, что департамент является правопреемником комитета по архитектуре и градостроительству «по всем правам и обязанностям».
Москомархитектура под руководством Юлианы Княжевской занималась разработкой градостроительной документации разного масштаба – от генеральных планов и проектов планировки до выдачи градостроительных документов на земельные участки. В 2025 г. комитет отмечал 34-летие.
12 ноября сообщалось, что на месте бывшего здания Москомархитектуры на улице Гашека планируется строительство крупного бизнес-центра. При этом градостроительная документация по площадке все еще находится на стадии подготовки.