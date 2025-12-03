Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Градкомплексе Москвы оптимизировали структуру управления

Ведомости

В структуре градостроительного комплекса Москвы проведена реорганизация: Москомархитектура присоединена к департаменту градостроительной политики столицы. Постановление об этом опубликовано на сайте мэра и правительства города.

В документе отмечается: «В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы правительство Москвы постановляет: реорганизовать департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы». Также постановление устанавливает, что департамент является правопреемником комитета по архитектуре и градостроительству «по всем правам и обязанностям».

Москомархитектура под руководством Юлианы Княжевской занималась разработкой градостроительной документации разного масштаба – от генеральных планов и проектов планировки до выдачи градостроительных документов на земельные участки. В 2025 г. комитет отмечал 34-летие.

12 ноября сообщалось, что на месте бывшего здания Москомархитектуры на улице Гашека планируется строительство крупного бизнес-центра. При этом градостроительная документация по площадке все еще находится на стадии подготовки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её