ЕК накажет за помощь по искам Москвы о конфискации ее суверенных активов в ЕС
Еврокомиссия вводит положение о взыскании в ЕС убытков с субъекта из третьей страны, помогающего России исполнять ее требования о компенсациях в случае изъятия ее активов на нужды Украины в рамках «репарационного кредита». Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Домбровскис пояснил, что для снижения риска взыскания несуверенных активов стран – членов ЕС в третьих странах по искам Москвы при изъятии ее активов ЕК вводит положение о взыскании убытков с субъекта, содействующего принудительному исполнению требований России или спонсируемых ею внутри или за пределами ЕС.
«Гарантии будут основываться на всех этих мерах предосторожности, когда уместно, чтобы действие ЕС влекло за собой ответственность ЕС, а не какого-либо одного государства-члена», – добавил еврокомиссар по экономике.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕК в контексте предложения «репарационного кредита» создала «очень мощный механизм солидарности» в рамках ЕС «и для всех наших государств-членов, но особенно для Бельгии»: «Мы разделим бремя справедливым образом».
До этого стало известно, что коллегия Еврокомиссии одобрила концепцию «репарационного кредита» Киеву, который планируется выделать за счет замороженных активов России. По словам фон дер Ляйен, Украина сейчас находится в критическом положении. Ей, по оценкам МВФ, требуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 гг. для поддержания работы государства и продолжения боевых действий.