ЕК накажет за помощь по искам Москвы о конфискации ее суверенных активов в ЕС

Еврокомиссия вводит положение о взыскании в ЕС убытков с субъекта из третьей страны, помогающего России исполнять ее требования о компенсациях в случае изъятия ее активов на нужды Украины в рамках «репарационного кредита». Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.