Мантуров провел встречу с президентом Узбекистана

11 ноября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Мирзиёева. Лидеры двух стран обсуждали дальнейшее развитие сотрудничества, ход реализации крупных проектов, особенно в энергетике, а также международную повестку. Отдельное внимание было уделено взаимодействию и итогам заседания Совета регионов России и Узбекистана, прошедшего в октябре 2025 г. в Подмосковье.