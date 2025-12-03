Газета
Главная / Политика /

Мантуров провел встречу с президентом Узбекистана

Ведомости

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Во встрече также участвовали руководители российских регионов и компаний. Обсуждались реализация совместных проектов в приоритетных секторах экономики, развитие научного и образовательного сотрудничества, а также развитие регионального сотрудничества.

Кроме того, Мантуров провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений.

В Узбекистане первый вице-премьер также возглавил 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.

11 ноября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Мирзиёева. Лидеры двух стран обсуждали дальнейшее развитие сотрудничества, ход реализации крупных проектов, особенно в энергетике, а также международную повестку. Отдельное внимание было уделено взаимодействию и итогам заседания Совета регионов России и Узбекистана, прошедшего в октябре 2025 г. в Подмосковье.

