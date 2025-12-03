Bloomberg: США начали использовать копии иранских дронов Shahed-136
Пентагон приступил к развертыванию ударных беспилотников, созданных на основе иранской модели Shahed-136. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Центральное командование ВС США (CENTCOM) сформировало оперативную группу Task Force Scorpion Strike. В ее состав вошла эскадрилья небольших дронов, полученных методом обратного инжиниринга Shahed-136. Стоимость производства оригинального иранского аппарата составляет около $35 000, тогда как цена американского MQ-9 Reaper достигает $30 млн.
Эксперт Bloomberg Economics Бекки Вассер отметила, что США больше не могут «рассчитывать на победу в бою с помощью дорогого и изысканного оружия». По ее словам, Вашингтону необходимо активнее внедрять недорогие системы, включая недорогие беспилотники.
29 октября сообщалось, что в США создают морские дроны, способные нести ракеты Tomahawk и другие ударные средства. Для этого военно-промышленная компания Lockheed Martin инвестирует около $50 млн в производителя морских дронов Saildrone.