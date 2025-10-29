Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США создают морские дроны, способные нести ракеты Tomahawk

Ведомости

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin инвестирует $50 млн в производителя морских дронов Saildrone, чтобы модифицировать свои большие автономные катамараны и подготовить платформы, способные нести ракеты Tomahawk и другие ударные средства, сообщает Reuters.

По оценке компаний, это станет одним из первых случаев, когда беспилотные корабли дальнего радиуса действия будут оснащаться мощным крылатым оружием.

В рамках сделки 22-метровое судно Saildrone Surveyor будет адаптировано для интеграции ракетной пусковой установки JAGM Quad Launcher от Lockheed и противокорабельных ракет. Инвестиции также направят на разработку более крупных платформ, которые смогут нести Tomahawk большей дальности и буксируемые гидроакустические системы для поиска подводных лодок.

Песков назвал «предельно ясным» ответ Путина о попытках ударов вглубь России

Политика / Международные отношения

Проект, как отмечает агентство, согласуется с приоритетами Пентагона по сдерживанию растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане и учитывает боевой опыт использования морских дронов в ходе последних конфликтов. Компании планируют провести демонстрационные стрельбы на воде в 2026 г.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина все-таки получит ракеты Tomahawk. При этом, по его словам, сейчас таких планов нет. «Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра Tomahawk будут у нас. Я не знаю», – сказал украинский лидер.

Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её