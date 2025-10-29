В США создают морские дроны, способные нести ракеты Tomahawk
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin инвестирует $50 млн в производителя морских дронов Saildrone, чтобы модифицировать свои большие автономные катамараны и подготовить платформы, способные нести ракеты Tomahawk и другие ударные средства, сообщает Reuters.
По оценке компаний, это станет одним из первых случаев, когда беспилотные корабли дальнего радиуса действия будут оснащаться мощным крылатым оружием.
В рамках сделки 22-метровое судно Saildrone Surveyor будет адаптировано для интеграции ракетной пусковой установки JAGM Quad Launcher от Lockheed и противокорабельных ракет. Инвестиции также направят на разработку более крупных платформ, которые смогут нести Tomahawk большей дальности и буксируемые гидроакустические системы для поиска подводных лодок.
Проект, как отмечает агентство, согласуется с приоритетами Пентагона по сдерживанию растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане и учитывает боевой опыт использования морских дронов в ходе последних конфликтов. Компании планируют провести демонстрационные стрельбы на воде в 2026 г.
23 октября президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина все-таки получит ракеты Tomahawk. При этом, по его словам, сейчас таких планов нет. «Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра Tomahawk будут у нас. Я не знаю», – сказал украинский лидер.
Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.