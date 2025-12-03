Газета
В США разбился истребитель F-16

Ведомости

Пожарные службы округа Сан-Бернардино мобилизованы после сообщения о крушении самолета в Калифорнии. По данным телекомпании ABC7, речь идет о падении истребителя F-16.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона, на границе округов Сан-Бернардино и Иньо.

Информация о причинах происшествия пока не раскрывается. Пожарная служба округа сообщила, что пилот найден живым с травмами средней тяжести.

28 октября сообщалось о другом авиационном инциденте с участием американской военной авиации: в Южно-Китайском море в тот день упали вертолет 73-й ударной эскадрильи Battle Cats и истребитель F/A-18F Super Hornet. Экипажи обоих воздушных судов успели катапультироваться.

