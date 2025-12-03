В США разбился истребитель F-16

28 октября сообщалось о другом авиационном инциденте с участием американской военной авиации: в Южно-Китайском море в тот день упали вертолет 73-й ударной эскадрильи Battle Cats и истребитель F/A-18F Super Hornet. Экипажи обоих воздушных судов успели катапультироваться.