Bloomberg: Рим изменил позицию по закупкам оружия для Киева
Итальянское правительство изменило стратегию насчет закупок американского оружия для Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Таяни заявил, что Италии было бы «преждевременно» участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины на фоне продолжающихся мирных переговоров.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Понадобятся другие вещи, например гарантии безопасности», – сказал Таяни прессе.
Агентство подчеркивает, что такое заявление – самый явный признак того, что «правительство Джорджии Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и оно столкнулось с напряженностью внутри правящей коалиции».
В октябре Bloomberg писал, что «после некоторых колебаний в октябре» Рим дал понять, что готов присоединиться к так называемой программе PURL НАТО.
3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые объявления стран НАТО о выделении Киеву денег на закупку оружия, заявил, что европейцы продолжают действовать в русле идеи нанесения России стратегического поражения, и они глубоко не правы.