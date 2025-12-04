Си Цзиньпин встретился с Макроном в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине, и это стало четвертым госвизитом французского лидера в столицу Китая, передает Reuters.
Как пишет агентство, страны Европы стремятся найти баланс между экономическими угрозами и угрозами безопасности в отношениях с Китаем. По данным Reuters, Макрон и Си встретятся еще раз 5 декабря во время поездки в Чэнду на юго-западе провинции Сычуань.
В конце ноября газета South China Morning Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что Макрон хочет добиться от Китая отношения к Европе как к крупному партнеру. По данным издания, это одна из целей французского президента в ходе визита в страну 3–5 декабря.