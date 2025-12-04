Газета
Главная / Политика /

Медведев пригрозил, что ЕС придется платить репарации за изъятые активы

Ведомости

Попытка Евросоюза (ЕС) похитить заблокированные в Бельгии российские активы путем выдачи Киеву «репарационного кредита» в рамках международного права может расцениваться как особого рода casus belli «со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями». Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», – заявил он.

3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия Еврокомиссии одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. 18 декабря лидеры Евросоюза должны обсудить этот план.

1 декабря министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявлял, что Европе следует отказаться от изъятия замороженных активов России и предоставить Украине «классический общеевропейский заем». По его мнению, страны ЕС не хотят брать на себя ответственность за риски, которые возникнут после конфискации.

