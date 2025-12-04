РФ и Белоруссия запустят новые авиарейсы и поезда

Кроме того, с 15 декабря на маршруте Москва – Минск начнет ежедневно курсировать дополнительная пара поездов «Ласточка». Крутой выразил благодарность российской стороне за запуск третьей ежедневной пары, поскольку ранее она ходила только по выходным и праздничным дням. Также будет увеличено количество вагонов – с 5 до 10, что удвоит вместимость и позволит перевозить примерно 30 000 пассажиров ежемесячно.