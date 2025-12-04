РФ и Белоруссия запустят новые авиарейсы и поезда
Между Белоруссией и Россией планируется запуск новых авиарейсов и поездов. Об этом сообщил руководитель администрации президента республики Дмитрий Крутой на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает «БелТА».
По словам Крутого, стороны продолжат расширять воздушное сообщение, включая рейсы между областными центрами Белоруссии и различными регионами России. Сейчас ведется активная работа над открытием новых направлений из Минска в Волгоград, Омск, Тюмень, Краснодар, Владикавказ и Ростов-на-Дону, добавил он.
Кроме того, с 15 декабря на маршруте Москва – Минск начнет ежедневно курсировать дополнительная пара поездов «Ласточка». Крутой выразил благодарность российской стороне за запуск третьей ежедневной пары, поскольку ранее она ходила только по выходным и праздничным дням. Также будет увеличено количество вагонов – с 5 до 10, что удвоит вместимость и позволит перевозить примерно 30 000 пассажиров ежемесячно.
27 июня президент России Владимир Путин заявил, что на РФ как ключевого экономического партнера Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса государства.