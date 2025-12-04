ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины и местам запуска БПЛА

Оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 4 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего единиц сбили в Крыму – 21 дрон. В Ростовской области уничтожили 16 беспилотников, в Ставропольском крае – 14.