ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины и местам запуска БПЛА
Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
В ответ на украинские атаки российская армия нанесла удары по военным аэродромам вооруженных сил Украины (ВСУ), а также местам предполетной подготовки и запуска беспилотников. Поражение нанесли и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Кроме того, Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ.
Российские средства ПВО за сутки сбили 195 украинских беспилотников самолетного типа.
Оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 4 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего единиц сбили в Крыму – 21 дрон. В Ростовской области уничтожили 16 беспилотников, в Ставропольском крае – 14.