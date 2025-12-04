Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова заявила о чудовищности слов Каллас о том, что ЕС сделал Украину сильнее

Ведомости

Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину сильнее, чудовищно и логически ущербно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы», передает ТАСС.

«Это так они укрепляют Украину и делают ее более сильной? Чем меньше людей на Украине, тем, с точки зрения Каллас, она сильнее, богаче, тем больше на душу одного гражданина Украины приходится недр и богатств этой некогда действительно сильной и богатой страны?» – подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, так проявляется нацизм, но в новой форме. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что это явление цинично и абсолютно аморально.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте