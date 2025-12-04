Захарова заявила о чудовищности слов Каллас о том, что ЕС сделал Украину сильнее
Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину сильнее, чудовищно и логически ущербно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы», передает ТАСС.
«Это так они укрепляют Украину и делают ее более сильной? Чем меньше людей на Украине, тем, с точки зрения Каллас, она сильнее, богаче, тем больше на душу одного гражданина Украины приходится недр и богатств этой некогда действительно сильной и богатой страны?» – подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, так проявляется нацизм, но в новой форме. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что это явление цинично и абсолютно аморально.