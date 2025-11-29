Газета
Политика

Рябков: США воспринимают ситуацию вокруг Украины адекватнее, чем Европа

Ведомости

Вашингтон воспринимает ситуацию вокруг Украины более адекватно, нежели европейские страны, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы исходим из того, что администрация США в этих условиях проводит здравый курс, воспринимает ситуацию более адекватно, чем европейские союзники США. И, соответственно, мы продолжаем диалог», – сказал он (цитата по ТАСС).

Безнадежность европейцев по этому вопросу очевидна, добавил замминистра. По его словам, ЕС каждый раз при появлении перспективы решения бросает все силы «на срыв, на ликвидацию самой основы для урегулирования».

28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с США. Он отметил, что сейчас нельзя обращать внимания на резолюции Европарламента с требованиями допустить Евросоюз к переговорному процессу. Ожидается, что Путин встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в начале следующей недели.

На этой же неделе проходят переговоры Вашингтона с украинской стороной. Делегация республики 29 ноября направилась в Вашингтон, ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

