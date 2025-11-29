Рябков: США воспринимают ситуацию вокруг Украины адекватнее, чем Европа

28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с США. Он отметил, что сейчас нельзя обращать внимания на резолюции Европарламента с требованиями допустить Евросоюз к переговорному процессу. Ожидается, что Путин встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в начале следующей недели.