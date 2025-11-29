Делегация Украины направилась в США на переговоры

Делегация Украины направилась в США на переговорыЕе возглавил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров
Украинская делегация направляется в США для участия в переговорном процессе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Украинская делегация в США намерена продолжить работу над «согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира», написал Умеров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что утром доложил президенту республики Владимиру Зеленского о подготовке к встречам, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. Планируется, что Киев и Вашингтон продолжат согласование наработок, сформированных во время встреч в Женеве, отметил Умеров.
Зеленский ранее назначил секретаря СНБО главой делегации для участия в переговорном процессе. До этого переговорную группу возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который подал в отставку. Киев на переговорах также представят начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители МИДа и разведки.
26 ноября CNN сообщал, что Украина во время переговоров в Женеве не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.