Делегация Украины направилась в США на переговоры

26 ноября CNN сообщал, что Украина во время переговоров в Женеве не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.